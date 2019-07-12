"Против кого Майдан собирался?" Юсов раскритиковал люстрацию от Зеленского

Украинский политик и общественный деятель Андрей Юсов считает законопроект президента Владимира Зеленского о люстрации пиар-ходом накануне парламентских выборов.

"К сожалению, это только пиар. Мы сегодня имеем оценку послов "Большой семерки", многих юристов. Подача подобного законопроекта накануне выборов не дает никаких шансов на его принятие до выборов. Тогда вопрос – зачем вы это озвучивали?" – подчеркнул он.

Юсов назвал манипуляциями попытки сравнивать предыдущие пять лет с правлением Януковича.

"Извините, но Майдан у нас собирался против Кучмы и против Януковича. Власть, против которой собирался Майдан, заслуживает полной люстрации. Все остальное мы можем решить в ходе выборов, для этого представительская демократия и существует. А то, что сейчас озвучил Владимир Зеленский – это популизм посреди избирательной кампании", – заключил политик.

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