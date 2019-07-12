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"Особый цинизм": Юсов рассказал, как подкупают украинских избирателей

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Украинский политик и общественный деятель Андрей Юсов рассказал, что на выборах в Верховную Раду политики кроме традиционной гречки широко используют админресурс для подкупа избирателей.

"Гречка сейчас – это такой философский метафизический образ. Можно сказать, что раньше это была простая гречка, а теперь золотая. С одной стороны, это "сетки", о которых много говорили и на президентских выборах. Это живые деньги – заключение договоров с гражданами на предоставление финансовой помощи разово или регулярно, так называемые "хлебные карточки", в обмен на сотрудничество", – отметил политик.

"Но кроме того, действующий депутат горсовета может использовать админресурс, бюджетные средства. Во время выборов работников ЖЭКа переодевает в футболки своих агитаторов, и они рассказывают, что они случайно за неделю до выборов ставят площадку или делают дорожку, или меняют почтовые ящики... Особый цинизм, когда тебя пытаются подкупить твоими же деньгами. Средства города и госбюджета формируются из наших налогов, а под выборы приходит кандидат и предлагает вернуть твои деньги", – отметил Юсов.

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