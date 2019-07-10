Путин в очередной раз оклеветал Украину

Президент России Владимир Путин оболгал Украину и обвинил ее руководство якобы в провокации в Керченском проливе.

Такие заявления прозвучали в эксклюзивном интервью режиссеру Оливеру Стоуну. Он взял комментарий у российского главы государства для своего фильма "В борьбе за Украину". Фрагмент показал пропагандистский "Первый канал".

В частности, Путину задали вопрос об инциденте в Керченском проливе, в результате которого украинские моряки попали в плен к россиянам.

Ответ российского лидера был не менее циничным, чем и сам поступок Кремля. "Бывший президент Порошенко устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат избиратели, и использовал эту провокацию для нагнетания обстановки, введения особого положения. И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране, а может, и отложить выборы. Хотелось во что бы то ни стало удержать власть", — утверждает он.

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