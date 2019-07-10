Истребители F-16 для Украины: военный США прокомментировал

Капитан 1 ранга ВМС США Гарри Табах прокомментировал информацию СМИ о возможном приобретении Украиной истребителей F-16 американского производства.

"Не вижу причин – почему нет? Польша закупила такие F-16, Болгария тоже, и другие страны бывшего советского лагеря… Я думаю, у прибалтов есть... У вас есть талантливые летчики, есть базы, которые для этого подходят", – сказал военный.

"Это недешевое удовольствие, но это летает и работает. Привилегия F-16 в том, что в любой стране его можно посадить, починить, везде есть инфраструктура для поддержки F-16. Это очень популярный самолет, на котором летают и используют почти что все страны НАТО и многие другие страны", – отметил Табах.

По его словам, такую покупку "не только богатая страна может себе позволить, но и страна, которая ведет боевые действия против советского оружия".

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