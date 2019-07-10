Нужен ли Украине военный парад 24 августа: мнения украинцев

Нужен ли Украине военный парад 24 августа: мнения украинцев251 Читать материал на украинском
Украинцы в программе Бурчук Live выражают свое отношение и выражают аргументы относительно парада на День Независимости, который президент Украины Владимир Зеленский собирается отменить, о чем он озвучил накануне.
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