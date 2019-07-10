Волонтеры и активисты не оценили решение Зеленского отменить парад ко Дню Независимости

Решение президента Владимира Зеленского отменить парад на День Независимости вызвало негодование у украинцев.

В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

"Отмена проведения военного парада выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции", – написал ее автор Мирон Дмитрик.

Волонтер Мирослав Гай напомнил президенту в Facebook, что подобные мероприятия нужны для того, чтобы показать, что армия еще существует.

Как отметил волонтер Денис Пятигорец, тезис Гая подтверждают простые математические расчеты: "300 млн на военный парад – это расточительство. 300 млн на переезд Администрации Президента в новое помещение – это ок. Приветствую, патриоты! Теперь у нас забрали парад. Символ гордости за нашу армию", – возмутился он.

Волонтер и блогер Дана Яровая из-за решения президента написала ему открытое письмо, в котором написала, что Зеленский своей инициативой сделал плевок в лицо украинской армии.

"Если до вас до сих пор не дошло, то парад это про другое. Парад – это самоидентификация. Парад – это символизм. Парад – это как гимн, как флаг, как язык. Парад – это дань уважения тем, кого уже нет. Парад –это покалеченные ребята в первых рядах. Парад – это торжественное вручение флагов бригадам. Парад – это дань почести матерям погибших. Парад – это дань почести детям погибших. Парад – это про то, что мы помним. Парад – это про добровольцев, волонтеров и всех граждан страны, которые за 5 лет создали армию из ничего. Парад – это слезы на глазах у военных, которые маршируют по главной площади страны", – отметила она.

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