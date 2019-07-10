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Волонтеры и активисты не оценили решение Зеленского отменить парад ко Дню Независимости

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Решение президента Владимира Зеленского отменить парад на День Независимости вызвало негодование у украинцев.

В сети бурно отреагировали на его инициативу, а на сайте главы государства уже появилась петиция о проведении парада.

"Отмена проведения военного парада выглядит неудачным заигрыванием с врагом и может свидетельствовать о первых шагах к капитуляции", – написал ее автор Мирон Дмитрик.

Волонтер Мирослав Гай напомнил президенту в Facebook, что подобные мероприятия нужны для того, чтобы показать, что армия еще существует.

Как отметил волонтер Денис Пятигорец, тезис Гая подтверждают простые математические расчеты: "300 млн на военный парад – это расточительство. 300 млн на переезд Администрации Президента в новое помещение – это ок. Приветствую, патриоты! Теперь у нас забрали парад. Символ гордости за нашу армию", – возмутился он.

Волонтер и блогер Дана Яровая из-за решения президента написала ему открытое письмо, в котором написала, что Зеленский своей инициативой сделал плевок в лицо украинской армии.

"Если до вас до сих пор не дошло, то парад это про другое. Парад это самоидентификация. Парад это символизм. Парад это как гимн, как флаг, как язык. Парад это дань уважения тем, кого уже нет. Парад это покалеченные ребята в первых рядах. Парад это торжественное вручение флагов бригадам. Парад – это дань почести матерям погибших. Парад – это дань почести детям погибших. Парад – это про то, что мы помним. Парад – это про добровольцев, волонтеров и всех граждан страны, которые за 5 лет создали армию из ничего. Парад – это слезы на глазах у военных, которые маршируют по главной площади страны", – отметила она.

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