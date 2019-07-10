К Зеленскому из Москвы внезапно прилетел друг Дмитрия Пескова

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктовприбыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом журналист, который неоднократно говорил о близких дружеских отношениях с пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, сообщил в Twitter, опубликовав фото из украинской столицы.

"Киев прекрасный город .Что я в Киеве? Привез личное письмо мамы Кирилла Вышинского Ларисы Романовны президенту Украины Владимиру Зеленскому. Адресату передали", – сообщил он в своем телеграмм-канале.

Венедиктов отметил, что не был в Киеве уже пять лет. В первый же день своего приезда он отправился гулять по центру города.

Позже Венедиктов добавил, что ему предложили посетить Вышинского в СИЗО.

"Был в СИЗО у Кирилла Вышинского. Как украинский гражданин он намерен в украинском суде отстаивать свою невиновность до конца. Он надеется, что процесс начнется по существу 15 июля. Здоров", – написал он в телеграмм-канале.

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