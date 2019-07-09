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10 главных летних музыкальный фестиваля в Украине

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Названы 10 главных музыкальных фестивальных событий лета 2019 в Украине, на которые еще можно успеть попасть, даже несмотря на то, что почти половина лета уже позади.

А летом 2019-го и в Украине состоится немало фестов, которые поражают громкими именами в лайнапом – как западными, так и отечественными, на которые сайт "Карабас" обратил особое внимание.

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