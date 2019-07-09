Как стать самой обаятельной и привлекательной ''молодой волчицей'': Винник дал совет

Украинский артист Олег Винник, который ранее поддержал партию певца Михаила Поплавского, сделал откровенное признание о женщинах.

Он украсил обложку женского журнала "Натали", снялся в романтической фотосессии и рассказал о качествах, которые ему нравятся в представительницах противоположного пола, передает РБК.

"Ценить саму себя, уважать и любить. Это важно – не быть самовлюбленной, а любить себя как женщину. Мужчину это притягивает", – рассказал Винник.

Он также вспомнил, как начинал свой первый европейский тур с Вильнюса, который прошел успешно, но было непросто.

"Приходилось давать по три концерта подряд, каждый день переезды. Триумфом стала Прага. Я не люблю это слово, но меня реально "разорвало". Там было где-то процентов 80 украинцев. Люди с флагами в зале на 2 тысячи человек пели, танцевали, кричали. Это было так круто, а я был действительно счастлив", – рассказал Винник журналистам.

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