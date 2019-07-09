Назар Хассан в гостях Бурчук Live

Гость программы - Назар Хасан, украинский певец, хип-поп исполнитель, известный под псевдонимом "Хас".

Колишинй участник проекта "RIZUPS" расскажет о сотрудничестве современных украинских политиков и музыкантов, о сегодняшнем фестивальное движение в Украине и политические истерики российских исполнителей.

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