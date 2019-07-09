Назар Хассан в гостях Бурчук Live

Назар Хассан в гостях Бурчук Live35 Читать материал на украинском
Гость программы - Назар Хасан, украинский певец, хип-поп исполнитель, известный под псевдонимом "Хас".
Колишинй участник проекта "RIZUPS" расскажет о сотрудничестве современных украинских политиков и музыкантов, о сегодняшнем фестивальное движение в Украине и политические истерики российских исполнителей.
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