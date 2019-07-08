"Нет европейского понимания": психолог рассказала, чем отличаются семьи в Украине на Западе

Психолог Вера Романова рассказала, чем отличаются понятия семьи в Украине и на Западе.

"В классическом понимании и в культурном контексте в Украине, к счастью или к сожалению, функциональные позиции в семьях не меняются. Даже если живут мужчина с мужчиной, они все равно выполняют обязанности мужа и обязанности жены. Нет европейского, протестантского понимания семьи, где каждый живет свободной жизнью независимо от стереотипов, что один должен быть мужем, второй женой", - объяснила Романова.

"Эти клише, вбитые у нас в поколения, не поменяются еще лет 50 или 100. Даже пары, которые приходят на консультации из ЛГБТ-сообщества, функционально выполняют функции мужа и жены", - добавила эксперт.

Мнение психолога о Дне семьи в Украине – смотрите в выпуске Бурчук Live.

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