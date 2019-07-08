Филарет разоткровенничался с российским ТВ

Почетный патриарх Филарет заявил, что ни за что бы не согласился на Томос, знай он, что его отстранят от управления церковью.

Такое высказывание прозвучало в интервью сотруднице пропагандистского телеканала "Россия 24" Анне Афанасьевой. Сюжет под названием "Ничего святого" обнародован на Youtube.

"Если бы был поставлен вопрос о том, что я отстраняюсь от управления церковью, я бы на такие условия не пошел", – сказал он.

При этом патриарх назвал причину, почему он не возглавил ПЦУ.

"Они знают меня 50 лет. Когда я представлял Русскую православную церковь в Шамбези. Знают мою позицию и мою твердость. Поэтому не хотели иметь со мной дела, зная, что замышляют такой Томос", – отметил Филарет.

Также он раскритиковал название ПЦУ: по его мнению, она "не является независимой". "Украинская православная церковь", считает Филарет, было бы правильнее.

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