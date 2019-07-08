8 июля Поребрик News: ''Лошарик'' утонул

Катастрофа с атомной подлодкой типа АС-12 "Лошарик", вследствие которой погибло 14 российских моряков, могла случится из-за испытания секретного оружия Кремля – подводного беспилотника "Посейдон".

Такую версию на своей странице в Facebook высказал российский военный эксперт Анталоий Несмиян (Эль-Мюрид). Он процитировал сообщение, которое увидел в одном из Telegram-каналов, что в день похорон 14 погибших моряков "...один их высокопоставленных военных рассказал, что они "не допустили катастрофы планетарного масштаба".

"Если сказанное - не для красного словца, то вероятнее всего, речь может идти об испытаниях "Посейдона" - путинского чудо-оружия на атомной тяге. Буквально две недели назад Путин сообщал, что испытания близятся к завершению. Возможно, что-то пошло очень не так, следствием чего и стала катастрофа", – считает военный эксперт.

По его словам, тренд на полное замалчивание случившегося, вполне очевиден. Из новостной повестки авария выпала, как рядовой пожар.

"По всей видимости, дело не только в престиже ВМФ, а волна беспокойства, выразившаяся в пожарных заседаниях всех мировых служб стратегической безопасности в момент аварии, была вполне обоснованной", – отметил Несмиянов.

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