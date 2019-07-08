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Доллар упал ниже 26 гривен: причины и прогноз на конец 2019 года

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Что происходит с курсом гривны? Почему доллар дешевеет и как долго это продлится? Каких перемен на валютном рынке стоит ожидать к концу 2019 года?

В эфире – подробное объяснение ситуации и прогноз от эксперта по экономическим вопросам Олега Пендзина.

"В бюджете на 2019 год был заложен среднегодовой курс 29,4 грн/$ . Я абсолютно уверен, что такого среднегодового курса у нас не будет. Но ожидать среднегодовой курс на уровне 28 грн/$ – абсолютно реально. Думаю, в конце года будет ослабление гривны примерно до этой цифры – 28-28,5 грн/$ ", – предполагает эксперт.

По его мнению, ослабление гривны начнется с ноября и продлится до конца года. В это время ожидается " довольно сильное давление на валютный рынок".

Больше о причинах таких колебаний и о ситуации на валютном рынке в целом – смотрите в этом выпуске Бурчук Live.

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