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Зеленский пообещал мост в ''ЛНР'': говорит, уже нашел деньги

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал построить мост в Станице Луганской, где ранее состоялся отвод сил.

Об этом в Facebook рассказала пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель после визита Зеленского на Донбасс вместе с президентом Евросовета Дональдом Туском.

С соответствующей просьбой к президенту обратилась жительница оккупированного Луганска Лариса.

"Мы хотим построить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги - и очень быстро строим его. Чтобы его построить, необходимо отодвинуть укрепление другой стороны. Они говорят, что им нужно время. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро это сделаем. Мы хотим жить в единой стране", - сказал президент.

По словам Мендель, о мосте в районе говорят практически все жители. "Каждый день эти обломки пересекает до 10 тысяч людей. Мы стоим на другой стороне, метрах в 150 от развевающегося флага несуществующей республики. Крайняя точка украинских военных осталась около полукилометра позади. Президент пошёл дальше украинских военных", - написала она.

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