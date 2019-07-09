''Дунайская Сечь'': VI Международный энергонезависимый рок-фестиваль в Измаиле

Маркетинг-директор VI Международного энергонезависимого рок-фестиваля '' Дунайская Сечь '', рассказал о том, как столицей Одесской области становится город Измаил.

Он рассказал, что в этом году на "Дунайской Сечи" будет две сцены. У "Главной", Сцены 1 с Виталием Кириченко, ( "Нумер 482"), можно будет оторваться, попрыгать, потанцевать и даже помахать "хаером" под 200 кВт звука. На "Набережной" Сцена 2 с Сергеем Файфура - послушать мягкий рок-лаунж от "Сладкая счастья" легендарного украинского музыканта, композитора, саундпродюсера Сергея Доценко, который будет праздновать на "Сечи" юбилей, или отдаться соблазнительности группы "Камышовый кот" с неповторимым Романом крилем.

Под этот стиль рок-н-ролла хорошо сочетается изысканное вино от местных виноделов, к тому же организаторы обещают стулья, зонты от солнца и как можно ближе соседство с зоной фуд-корта - именно так, как происходит на известных рок-лаунжевих фестивалях Европы и США . Именно здесь состоится презентация проекта "артерии" Дмитрия Лазуткина и Бориса Севастьянова.

Изюминкой же главной сцены фестиваля станет День SYMPHO ROCK - совместные выступления полного состава Национального академического оркестра народных инструментов Украины Наона с рок-группами KOZAK SYSTEM, "ТЕНЬ СОЛНЦА", TARUTA и "ДРУГ музыка". Хедлайнером второго фестивального дня станет THE HARDKISS с украинской рок-королевой Юлией Саниной и стремительно набирающая обороты "Толока". Из Болгарии в Измаил приедет удивить "ЭПИЗОД", а из Беларуси Международные Авиалинии Украины (МАУ) перевезут фолк-метал группа ZNICH – основан в 1996 году в Минске, удачно использует аутентичные инструменты, сочетает традиционные вокальные приемы и сильный гроулинг, что выгодно отличает группу от многих представителей стиля. В рамках соглашения о сотрудничестве, МАУ, кстати, организует рок-авиа-чартер и для украинских звезд лайн-апа нынешней "Дунайской Сечи" и разыгрывает вип-путевки на "Дунайскую Сич" во всех странах Подунавья.

Фестиваль дает возможность заявить о себе и молодым. Весь март организатор фестиваля "Музыкальный Батальон" через интернет-ресурсы принимал заявки от коллективов и выбрал 4 лучших группы, чтобы дать им возможность сыграть перед хедлайнерами "Дунайской Сечи". Ими стали: воспалительный киевская группа ЖАРА, веселый и драйвовый группа ТОЛОКА (Каменец-Подольский), мелодичный этно-рок группа из Харьковщины овраги, сочетающий украинский мелос и британский драйв и поп-рок группа MORE NEBA (Киев). Обязательным условием участия в фестивале - как для украинских, так и зарубежных исполнителей - является выполнение хотя бы одной песни о Дунай на украинском языке: всем без исключения коллективам предлагается сделать авторский кавер на песни о Дунай из сборника "Ой у гаю при Дунаю", за эти годы упорядоченного и выданного силами волонтеров "Музыкального Батальона".

Лучшие песни о Дунай от наших рокеров попадают в одноименной аудиосборник, ежегодно обновляется. Тем самым фестиваль "Дунайская Сич" ежегодно дает новую жизнь богатейшем песенном наследии под названием "Песни о Дунай", что оставили нам предки и постоянно обновляет коллекцию дунайских песен.

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