Наркомания в Украине: озвучена страшная статистика

В Украине с каждым годом растет количество наркозависимых людей, употребляющих "тяжелые" наркотики.

Об этом рассказали член правления Международной сети наркопотребителей Антон Басенко и директор благотворительной организации ВОЛНА Олег Дымарецкий.

По их данным, число потребителей инъекционных наркотиков составляет 350 тысяч человек. 80% из них употребляют опиоиды – самый традиционный наркотик в Украине. В сравнении с исследованием двухлетней давности, количество потребителей инъекционных наркотиков растет. Тогда было 346 тысяч, до того – 320 тысяч.

"Люди, которые употребляют другие вещества, в том числе марихуану, амфетамин, экстази – это число никто никогда не считал. Есть мнения экспертов про 1-1,5 млн человек, но это условно. В любом случае это значительные цифры", - рассказал Басенко.

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