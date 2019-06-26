Украина всегда была донором для мировой оперы - Анатолий Соловьяненко

Украина является одним из главных поставщиков талантов для мировой оперной сцены. Об этом рассказал главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.

"Украина всегда была донором для мирового оперного искусства. Вы сегодня не найдете ни одного из самых престижных оперных театров мира, где не работали бы украинские солисты. Это и Метрополитен, и Ла-Скала, и Ковент-Гарден, и Венская опера. Там везде есть украинцы", – сообщил Соловьяненко.

По его словам, "оперное, балетное искусство и спорт – это те вехи, по которым знают про Украину в мире".

При этом Соловьяненко отметил, что украинская эстрада и поп-музыка пока уступает западной, поскольку на Западе она начала развиваться намного раньше и намного мощнее, и Украина "за советское время очень потеряла в этом развитии".

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