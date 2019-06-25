"Идет реванш": известная журналистка о покупке телеканала соратником Медведчука

Известная журналистка и медиаэксперт Наталья Лигачева считает "информационным реваншем" приобретение телеканала Zik соратником Виктора Медведчука Тарасом Козаком.

Лигачева отметила, что под контроль Медведчука перешли уже три информационных канала – Zik, 112 и News One.

"Информационные каналы сейчас повышенным вниманием пользуются. То, что целых три канала, которые влияют на мнение активного избирателя, перешли в собственность соратника Медведчука, который не скрывает своих пророссийских взглядов, является кумом Путина, это безусловно повлияет на то, каким образом будут воспринимать события украинские граждане. Это все очень тревожно", – заявила журналистка.

По ее словам, "информационное пространство захватывается, происходит экспансия".

"Происходит реванш, возвращается много политиков, которые были близки к Януковичу. Также идет реванш в информационном пространстве", – отметила Лигачева.

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