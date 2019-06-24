Организаторы Марша равенства рассказали, за какие права борются

Правозащитница и соорганизатор "КиевПрайд-2019" София Лапина и директор "КиевПрайд-2019" Руслана Панухник рассказали, за какие права борются участники Марша равенства.

"Большинство людей, которые пользуются правами, которые сейчас отсутствуют у ЛГБТ-людей, их просто не замечают. Мы говорим об обычных базовых вещах, которые даже не подвергаются сомнению", – отметила Панухник.

Правозащитница София Лапина рассказала о кампании "Боритеся – поборете", которую реализовали организаторы "КиевПрайд-2019".

"Мы привлекли ряд звезд и лидеров общественного мнения... Звезды прекрасно приводят пример, что если ребенок в семье сделает каминг-аут, его могут спокойно выгнать из дома. Это случаи, зафиксированные правозащитными организациями. Дети встречаются с буллингом в школах. Буллинг из-за сексуальной ориентации или гендерной идентичности – самая распространенная форма буллинга в школах", – заявила Лапина.

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