"Коснулись войны и патриотизма": организаторы "КиевПрайд" назвали его главную особенность

Правозащитница София Лапина и соорганизатор "КиевПрайд-2019" Руслана Панухник назвали главное отличие нынешнего Марша равенства от предыдущих.

"КиевПрайд" сегодня задает тренды. Еще год назад ни ЛГБТ-люди, ни ЛГБТ-организации не были уверены, могут ли они говорить о войне, говорить о вопросе поддержки и патриотизма, потому что мы всегда встречали манипуляции со стороны своих оппонентов", – отметила Лапина.

Организаторы отмечают, что "впервые в этом году не проигнорировали тему патриотизма, тему украинской идентичности, потому что мы все являемся украинцами".

"Конечно, на Марш равенства приходят иностранные гости, но мы в первую очередь отстаиваем право украинских ЛГБТ-граждан в этом государстве иметь равные права", – добавила правозащитница.

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