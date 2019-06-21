"Напряжение спадет": международник о массовых протестах в Грузии

Эксперт по вопросам международных отношений Антон Кучухидзе считает, что массовые антироссийские протесты в Грузии пойдут на спад.

"Очень важны две вещи – во-первых, чтобы не было чрезмерного применения силы к протестующим, во-вторых, надо стабилизировать ситуацию на политическом уровне. Руководитель парламента Грузии подает в отставку. Это абсолютно правильно, потому что это была межпарламентская история", – отметил международник.

"Я думаю, напряжение спадет, спикер парламента пойдет в отставку, это будет жестом извинения и исправления ситуации. Больше таких ошибок грузинская власть не сделает, потому что даже внутри правящей партии было очень много критики относительно того, что по протоколу не все продумали до конца", – отметил Кучухидзе.

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