"Филарет подписал себе приговор": религиовед о скандальном "соборе"

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, объявив о восстановлении Киевского патриархата, оказался на обочине мирового православия.

Такое мнение высказала религиовед Людмила Филипович. По словам эксперта, миряне, священники и епископы проигнорировали созванный Филаретом собор и показали, что эту церковь они не принимают.

"Они своим неприсутствием на соборе осудили инициативы теперь уже владыки Филарета. Думаю, что в ближайшее время будут предприняты соответствующие шаги со стороны ПЦУ и предстоятеля Епифания, поскольку человек отказался от Томоса, себя назвал патриархом несуществующего Киевского патриархата и тем самым подписал себе приговор", – заявила Филипович.

"В обществе колоссальный запрос на единство... Давайте относиться к словам Филарета как к таким, которые не определяют судьбу ПЦУ. Она живет своей жизнью, идет своим путем, и скоро нас признают все православные церкви, а Филарет останется на обочине православия", – добавила она.

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