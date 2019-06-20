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Вынужденные переселенцы в Украине: правозащитница привела шокирующие данные

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Правозащитница Лилит Хачатрян считает, что за пять лет после начала российской агрессии Украина не достигла успехов в вопросе помощи вынужденным переселенцам.

"Можно сказать, что мы с места не сдвинулись нисколько. На сегодняшний день, если говорить о статусе переселенцев, который у них есть, кроме ежемесячного пособия в 400 грн плюс справка, с которой они могут устраивать детей в детский садик, они не имеют никаких прав", – констатирует она.

"На сегодняшний день в Украине более 1,5 млн переселенцев. Много и тех, кто перед войной переехал сюда, они работают, имеют место жительства, но они не имеют возможности вернуться", – отметила Хачатрян.

По словам правозащитницы, главная проблема переселенцев – обеспечение жильем.

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