Сборной Украины разрешили патриотичные футболки: журналист о решении УЕФА

Спортивный журналист Артем Франков прокомментировал решение УЕФА разрешить лозунг "Слава Украине!" на футболках украинской футбольной сборной.

"У нас идет определенное нагнетание в этом плане... Если современное поколение воспринимает это как безобидный патриотический лозунг, направленный исключительно на прославление нашей родной страны, пусть так и будет", – считает он.

По мнению Франкова, обычно подобные футболки "приберегаются для финалов, для решающих побед, когда идет награждение, когда все в экстазе в этот момент".

"А если просто сказать – "слава самим себе"… В повседневности, когда мы играем, когда у нас впереди какие-то неудачи, когда мы переживаем сложности, когда мы потом и кровью берем какой-то новый рубеж, "слава" – не самое уместное в ситуации слово. Это как крейсер "Украина" – что будет, если он утонет или его потопят?" – отметил он.

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