"Он не был похож на самоубийцу": психолог о смерти Тымчука

Психолог Валентин Ким считает, что гибель народного депутата Дмитрия Тымчука не похожа на самоубийство.

"Если человек решил уйти из жизни, это решение сознательное и достаточно долго вынашивалось. В основном, люди нормальные и вменяемые уход из жизни обдумывают достаточно долго. Решение не возникает просто так", – отметил он.

"Люди часто начинают раздаривать свои вещи, делать дорогие подарки, проводят ритуальные встречи с друзьями, общаются с ними так, как будто прощаются. Они выходят на контакт с людьми, с которыми долго вообще не общались, чтобы проститься напоследок. Есть признаки, показывающие, что человек решил расстаться с жизнью. Если человек неадекватный, импульсивный, экспрессивный, уход из жизни может быть вызван неожиданной мыслью. Дмитрий Тымчук не был похож на импульсивного человека", – заявил психолог.

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