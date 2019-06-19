"Сетки никуда не делись": Юсов дал совет украинским избирателям

Перед выборами в Верховную Раду в Украине активизировались попытки подкупа избирателей.

Общественный и политический деятель Андрей Юсов посоветовал нуждающимся украинцам не отказываться от денег и продуктовых наборов, но голосовать по совести, а не "за гречку".

"К сожалению, "сетки" никуда не делись. Специфика коротких кампаний в том, что коррумпированные "сетки помощи" подкармливаются в течение долгого времени – от выборов до выборов. В период между выборов есть люди, которым необходима помощь. Иногда местная власть, действующие депутаты, нечистые на руку бизнесмены пользуются этим – кому-то дают лекарства, кому-то деньги или гречку в обмен на лояльность и обещание поддержать", – отметил общественный деятель.

"Я бы хотел сказать людям, которые нуждаются в такой помощи – берите. Это все равно ваши деньги, украденные у вас и у бюджета. Но голосуйте по совести и осознанно анализируйте. Несмотря на то, что это лето и сильная жара, выбор надо делать на свежую голову", – подчеркнул Юсов.

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