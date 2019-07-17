17 июля Поребрик News: окупанты начали раздачу земли в украинском Крыму

В оккупированном Крыму так называемое Министерство имущественных и земельных отношений передало земельный участок в Симферополе для московского предприятия.

Речь идет о "безвозмездной передаче из республиканской в федеральную собственность" 8281 кв. м земли, сообщают "Крым.Реалии".

По данным "министерства", соответствующий участок расположен на улице Беспалова в Симферополе.

"На передаваемом земельном участке расположены объекты недвижимого имущества, закрепленные за Федеральным государственным унитарным предприятием "Московское протезно-ортопедическое предприятие" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации", – говорится в сообщении.

Представители подконтрольного России "ведомства" отметили, что на участке отсутствует недвижимость, "находящаяся в собственности иных физических и юридических лиц".

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