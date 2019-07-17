Развод из-за субсидий: украинцы ищут новые пути для экономии семейного бюджета

В Украине участились случаи разводов семейных пар, причиной которых юристы называют последующее получение субсидии.

"Ведь, как известно, если доход семьи выше определенного уровня, то семьи де-юре не могут получить субсидии, а де-факто денег не хватает на оплату коммунальных услуг. Особенно если в семье несколько детей", – сообщила судья Дубенского горрайонного суда Ривненской области Александра Жуковская, передает "Сегодня".

По ее словам, сами супруги заявляют, что "не сошлись характерами", однако причину развода выдает их поведение.

"Пытаются переубедить, что уже не семья, но при этом сидят рядом на одной лавке, глаза опущены, лица краснеют. Те, кто действительно хотят развестись, не сидят на одной лавочке и тем более не держатся за руки, потому как их отношения разрушены. Видно, что для таких пар – это сложное решение. Как правило, у них есть несколько детей, в таких семьях работает мужчина, а женщина дома с детьми", – заявила Жуковская.

Судья подчеркнула, что существуют примеры того, когда подозрения о причине развода из-за субсидий позже подтверждались фактами.

"Когда граждане забирают судебное решение, набравшее законную силу, то уже не скрывают, что оно необходимо для подачи в соответствующие органы. А после этого уже идут оформлять субсидию", – резюмировала Жуковская.

При этом эксперт по вопросам ЖКХ Андрей Никончук подчеркнул, что противодействовать юридически таким действиям украинцев невозможно.

"Потому как жить в браке или нет – это право каждого. Единственный механизм контроля того, проживают люди вместе или нет, – это выход на место социнспектора, который путем опроса соседей и осмотра жилья выяснит ситуацию. После этого он может принимать решение – есть ли основания для назначения субсидии или нет", – добавил он.

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