Свитолина на в Киеве: первая ракетка Украины приехала домой не одна

Свитолина на в Киеве: первая ракетка Украины приехала домой не одна253 Читать материал на украинском
Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее парень, французский теннисист Гаэль Монфис выложили фото в своем Instagram с прогулки в центре Киева на фоне Майдана Независимости.
В совместном аккаунте пары в Instagram снимок подписан через украинскую транслитерацию: "Pryvit from Kyiv".
"Шикарный вид", "Люблю вас, ребята", "Вы крутые!" - поклонники пишут восторженные комментарии под фото.
Свитолина посетила украинскую столицу, приняв участие в одном из проектов легендарного боксера Владимира Кличко.
Напомним, на завершившемся турнире Большого Шлема - Wimbledon-2019 - впервые в своей карьере Свитолина вышла в полуфинал, после чего поднялась на седьмую позицию рейтинга WTA.
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