Зеленский инспектирует юг Украины: ревизии подверглись Николаевщина и Одесччина

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал местные власти в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание в пятницу по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

В ходе визита Зеленский также потребовал от Антимонопольного комитета объяснить ситуацию с тендерами на ремонт и строительство дорожного полотна в области.

"Сейчас в Антимонопольном комитете находится около 20 дел, которые имеют одинаковые злоупотребления. В томе числе на данном участке дороги, где принимали участие в тендере "Росдорстрой" и "Альтком". Эти компании ходят парами на все тендеры в Украине", – подчеркнул руководитель аппарата Антимонопольного комитета Украины Юрий Литвин.

"Можете позвонить этим двум компаниям, которые ходят парами и сказать им – мы вас больше не видим?" – задал вопрос АМКУ Зеленский.

После этого президент вызвал к себе главу управления Службы безопасности Украины в Николаевской области Юрия Пасика.

"Почему тут сжигают людей, почему сжигают конкурентов? Вы знаете, о чем речь? Почему это происходит на Николаевщине?" – заявил Зеленский.

В ответ представитель СБУ заявил, что этот вопрос – компетенция Национальной полиции. После чего руководство местного управления полиции пообещало в течение месяца завершить следственные действия по этому делу.

В результате Зеленский спросил у Пасика, может ли его ведомство защитить те компании, которые хотят заниматься ремонтом дорог в области.

"Мне что, звонить всем главам СБУ, начальникам полиции и заставлять писать заявления об увольнении?" – резюмировал Зеленский.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!