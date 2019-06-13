"Сватов" опять запретили: главным героям рекомендуют поменять фамилии

Экспертная комиссия при Государственном агентстве Украины по вопросам кино проголосовала за отказ в выдаче телеканалу "1+1" повторного прокатного удостоверения на второй сезон скандального сериала "Сваты" производства студии "Квартал 95" (ООО "Кварталкино").

За отказ проголосовали 15 членов комиссии, один член – за разрешение, двое заранее заявили о конфликте интересов. Представителям "1+1" предоставили заполненные экспертные карты с решением и аргументацией, пишет "Детектор медиа". Пресс-служба канала уже прокомментировала ситуацию на официальном сайте.

Компания "1+1 media" подала заявление на возобновление прокатного удостоверения на второй сезон сериала "Сваты" 28 мая 2019 года, 12 июня Госкино обнародовало решение.

Член экспертной комиссии Мария Гурская сказала, что в сериале государственные учреждения подписаны на русском языке, а некоторые вывески – на украинском, из-за чего создается впечатление, что Украина интегрирована в российское пространство.

Также, по ее словам, сериал "Сваты" развивает в украинцах комплекс неполноценности, унижает их достоинство.

"Семья героев с украинской фамилией выглядит менее образованной, "деревенщиной", в отличие от семьи с русской фамилией. Однако в случае перемонтирования второго сезона и изменения фамилии героев сериала экспертная комиссия могла бы согласиться на выдачу прокатного удостоверения", – пояснила Гурская.

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