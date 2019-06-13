Российские пропагандисты в Крыму выдали украинских военных россиян

Российские пропагандисты в Крыму выдали украинских военных россиян197Читать материал на украинском
В аннексированном Крыму пропагандистский телеканал попал впросак из-за фотографии офицеров Национальной гвардии Украины.
Как сообщается в Telegram "Крымский канал", оконфузился севастопольский госканал ИКС.
В эфире проанонсировали всероссийский фестиваль духовых оркестров Росгвардии кадром с парада украинских военнослужащих.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своем брифинге использовала карту РФ без временно аннексированного украинского Крыма.
Кроме того, она оконфузилась и тем, что границы РФ на ней со странами-членами НАТО обозначены неэстетичным желтым цветом.
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