13 июня Поребрик News: Путин угрожает Украине ''восстановлением отношений''351Читать материал на украинском
Глава России Владимир Путин заявил, что восстановит отношения с Украиной, несмотря на "состояние отношений с украинскими элитами".
Об этом он заявил в интервью телеканалу "Мир", упрекнув прошлую украинскую власть в "особой любви" к Западу. При этом Путин считает украинцев и россиян "братскими народами".
"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами", - заявил Путин.
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