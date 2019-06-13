Это не шантаж: энергетический эксперт объяснил жесткую позицию Дании по газопроводу ''Северный поток-2''

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев отметил, что по его мнению, Дания не сопротивляется реализации российского газопровода "Северный поток-2", а выторговывает для себя определенные преференции, поскольку понимает, что именно от ее позиции зависит будущее этого проекта. По его словам, все остальные участники проекта, в частности их соседи, уже получили гарантии своих будущих доходов от эксплуатации газопровода.

Он считает, что использование зависимости сильных соседей в свою пользу, нельзя назвать шантажом, а "элементами реализации собственных национальных интересов" под актуальными лозунгами охраны окружающей среды в территориальных водах Датского королевства.

По его словам, это для политиков Дании является не только возможностью получить экономическую выгоду, но и использовать ее во внутриполитической борьбе, когда датские "зеленые" имеют возможность продемонстрировать решительность в отстаивании задекларированных программных целях.

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