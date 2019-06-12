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Два самых реальных претендента на Белый дом обменялись любезностями

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Глава США Дональд Трамп назвал бывшего вице-президента Джо Байдена "неудачным манекеном", и "слабоумным".

Об этом сообщает NBC. Заявление прозвучало в штате Айова, который посетили оба политика.

Байден резко ответил на издевки Трампа. Он заявил, что если Трамп выиграет второй срок, "он навсегда и принципиально изменит характер этой нации".

Трамп в свою очередь назвал Байдена "сонным Джо", "дурачком" и "неудачником".

"Байден неудачник. Посмотрите, уровень его поддержки никогда не превышал одного процента до тех пор, пока Обама не вытащил его из мусорной корзины. А сейчас он падает вниз. Даже его друзья покинут его в скором времени", - заявил Трамп.

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