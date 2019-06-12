Шансы украинской молодежки на победу в финале: футбольный эксперт дал прогноз

Спортивный журналист Артем Франков отметил, что в отличие от полуфинального матча, где украинская молодежная футбольная сборная встречалась со своими сверстниками из Италии, в финальном поединке против Южной Кореи фаворитом он считает украинскую команду.

Отвечая на вопрос о возможных финансовых поощрениях для молодых игроков, он отметил, что украинская футбольная федерация сейчас находится в отчаянии, потому что функционеры не ожидали подобный успех украинских спортсменов.

Он отметил, что это молодое футбольное поколение - продукт украинской футбольной школы, когда страна уже оправилась от кризиса начала 90-ых, а их воспитание полностью проходила во времена независимой Украины, что отметает обвинения об эксплуатации достижений "советской футбольной школы".

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