ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МедОбозГлавная

Шансы украинской молодежки на победу в финале: футбольный эксперт дал прогноз

219Читать материал на украинском

Спортивный журналист Артем Франков отметил, что в отличие от полуфинального матча, где украинская молодежная футбольная сборная встречалась со своими сверстниками из Италии, в финальном поединке против Южной Кореи фаворитом он считает украинскую команду.

Отвечая на вопрос о возможных финансовых поощрениях для молодых игроков, он отметил, что украинская футбольная федерация сейчас находится в отчаянии, потому что функционеры не ожидали подобный успех украинских спортсменов.

Он отметил, что это молодое футбольное поколение - продукт украинской футбольной школы, когда страна уже оправилась от кризиса начала 90-ых, а их воспитание полностью проходила во времена независимой Украины, что отметает обвинения об эксплуатации достижений "советской футбольной школы".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Артем Франков
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости