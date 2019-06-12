Новые данные о состоянии воды в река Рось

На Киевщине и Винничине в реке Рось, куда ранее перекинулись химикаты, по состоянию на 12 июня не обнаружили существенных загрязнений.

Однако в Государственной экологической инспекции использовать воду для питья и бытовых нужд пока не советуют, пишет ТСН.

Содержание потенциально опасных веществ в воде не превышает нормы, но ловить рыбу, купаться и поить животных из реки Рось в ближайшее время нельзя.

"По результатам исследований, концентрации вредных веществ не установили. Мы отобрали анализы и направили их в Харьков. Будем ждать. Опасности для водозабора нет", – отметил заместитель начальника Госэкологической службы в Винницкой области Игорь Осадчук.

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