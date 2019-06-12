Танки на границе: зачем Украина стягивает свою бронетехнику

В Черниговской области сформируют новый отдельный танковый батальон, который усилит северные границы страны.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба оперативного командования "Север".

"12 отдельный танковый батальон оперативного командования "Север" будет сформирован в с. Гончаровское Черниговского района. Новая военная часть не будет входить в состав 1-й отдельной танковой Сиверской бригады и будет полностью самостоятельным подразделением", – сказано в сообщении.

Новое военное подразделение получит боевую технику, вооружение, материальные запасы. Личный состав будет формироваться исключительно военнослужащими-контрактниками.

Также отмечается, что на территории Гончаровского в текущем году введут в эксплуатации три общежития улучшенного типа.

Добавим, что в Гончаровском уже дислоцируется 1-я отдельная гвардейская танковая бригада "Сиверская".

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