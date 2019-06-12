День России: московская полиция отметила рекордными задрежаниями

Российская опозиционерка Ольга Курносова рассказала, что сегодня, 12 июня, в день России, в Москве произошла массовая акция с рекордными задержаниями в поддержку Ивана Голунова, журналиста "Медузы", которого ранее арестовали и, по заявлениям ведущих изданий России, обвинение явно связано с его профессиональной деятельностью.

По ее словам, акция была разогнана достаточно жестко, а центр Москвы практически полностью перекрыт. Она подчеркнула, что в Кремле были обеспокоены тем, что сегодняшний праздник будет спользован либеральной российской общественностью, несогласные с беспределом силовиков, как возможность выступить с политическими требованиями.

Запланированную акцию не поддержали ни сам Иван Голунов, ни "Медуза". Основываясь на несогласованности митинга, полицейские после полудня начали арестовывать участников, в первую очередь, тех, кто надел футболки "Я Иван Голунов".

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