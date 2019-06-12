ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МедОбозГлавная

День России: московская полиция отметила рекордными задрежаниями

96Читать материал на украинском

Российская опозиционерка Ольга Курносова рассказала, что сегодня, 12 июня, в день России, в Москве произошла массовая акция с рекордными задержаниями в поддержку Ивана Голунова, журналиста "Медузы", которого ранее арестовали и, по заявлениям ведущих изданий России, обвинение явно связано с его профессиональной деятельностью.

По ее словам, акция была разогнана достаточно жестко, а центр Москвы практически полностью перекрыт. Она подчеркнула, что в Кремле были обеспокоены тем, что сегодняшний праздник будет спользован либеральной российской общественностью, несогласные с беспределом силовиков, как возможность выступить с политическими требованиями.

Запланированную акцию не поддержали ни сам Иван Голунов, ни "Медуза". Основываясь на несогласованности митинга, полицейские после полудня начали арестовывать участников, в первую очередь, тех, кто надел футболки "Я Иван Голунов".

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Ольга Курносова
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости