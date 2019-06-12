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Кадры решают: Зеленский названчил главного разведчика Украины

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Новым главой Службы внешней разведки Украины стал Владислав Бухарев. Его назначил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующее решение было принято 11 июня, отметил на брифинге заместитель главы Администрации президента по правовым вопросам Руслан Рябошапка.

Напомним: ранее звучала информация о том, что Бухарев может возглавить при Зеленском СБУ. Он – народный депутат Украины от "Батьківщини". В 2014 году работал заместителем главы ведомства при Валентине Наливайченко. Также три года (до 2010-го) занимал должность заместителя главы ГФС.

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