Футбольные успехи Украины: сегодня ждем продолжения в матче с итальянцами

Футбольные успехи Украины: сегодня ждем продолжения в матче с итальянцами353Читать материал на украинском
Сборная Украины одержала минимальную победу над командой Люксембурга в четвертом матче отбора Евро-2020.
Наши ребята были сильнее соперника в игре, которая состоялась на стадионе "Арена Львов", – 1:0.
Подопечные Андрея Шевченко открыли счет уже на шестой минуте встречи. После подачи Руслана Малиновского форвард Роман Яремчук головой переправил мяч в сетку. Этот момент явно расслабил "желто-синих", которые чуть было не поплатились, предоставив сопернику несколько шансов сотворить сенсацию.
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