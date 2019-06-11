Действия Медведчука и Бойко СБУ отправит на экспертизу

Действия Медведчука и Бойко СБУ отправит на экспертизу256Читать материал на украинском
В Службе безопасности Украины заявили, что расследуют поездку основателя "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии Виктора Медведчука на переговоры в Кремль.
Таким образом СБУ в Facebook отреагировала на спор, который разгорелся по этому поводу между Администрацией президента Владимира Зеленского и Генеральной прокуратурой.
Отмечается, что политикам вменяют преступления, предусмотренные ст. 110 (посягательство на территориальную целостность) и 111 (государственная измена) УК.
"Сейчас продолжается назначенная постановлением Шевченковского районного суда г. Киева от 21.02.19 года лингвистическая экспертиза Киевского научно-исследовательскому институту судебных экспертиз Министерства юстиции Украины", – сказано в заявлении.
Также в СБУ отметили, что второй визит Бойко и Медведчука в Санкт-Петербург, который состоялся 7 июня, также может быть проверен в ходе указанного уголовного производства.
"Ждем результатов экспертизы для предоставления правовой оценки действий Медведчука и Бойко во время визита в РФ", – резюмировали в Службе безопасности.
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