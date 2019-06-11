ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
МедОбозГлавная

Квартальские нежности: стало известно о причине поцелуя Зеленского и Кошевого

349Читать материал на украинском

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал подробности инцидента с поцелуем в лысину от президента Владимира Зеленского во время инаугурации.

Об этом шоумен рассказал в эфире телеканала "Наш", отметив, что люди его постоянно спрашивают об этом забавном случае.

"Мне звонят люди и спрашивают: "Это же вы спланировали этот поцелуй в лысину?". Люди задают вопросы, которые я даже не знаю, как это на лысую голову натянуть. Но нет, это не было запланировано. Просто я недотянулся рукой, а он подпрыгнул", – рассказал он.

Также артист добавил, что после того, как Зеленский вышел из Верховной Рады, то даже не заметил Кошевого и не пожал ему руки.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости