Квартальские нежности: стало известно о причине поцелуя Зеленского и Кошевого

Актер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал подробности инцидента с поцелуем в лысину от президента Владимира Зеленского во время инаугурации.

Об этом шоумен рассказал в эфире телеканала "Наш", отметив, что люди его постоянно спрашивают об этом забавном случае.

"Мне звонят люди и спрашивают: "Это же вы спланировали этот поцелуй в лысину?". Люди задают вопросы, которые я даже не знаю, как это на лысую голову натянуть. Но нет, это не было запланировано. Просто я недотянулся рукой, а он подпрыгнул", – рассказал он.

Также артист добавил, что после того, как Зеленский вышел из Верховной Рады, то даже не заметил Кошевого и не пожал ему руки.

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