Сотрудники полиции попали в скандал под Администрацией президента

Сотрудницы Национальной полиции оказались в центре скандала из-за своих действий во время проведения активистами под Администрацией президента акции "Ні капітуляції".

Полицейские решили попрепятствовать тому, чтобы на здание АП наклеили фото погибших на Донбассе украинских воинов. Об этом сообщил волонтер Тим Златкин.

"На здание АП клеили фото погибших бойцов, которые отдали свои жизни из-за риторики не стрелять в ответ. Две эти девочки-полицейские решили препятствовать волеизъявлению граждан, вырывать из рук активистов плакаты и рвать их, попутно устраивая задержание активистов. Присутствовавшие оттеснили этих багинь-правопохоронцев и прекратили незаконное задержание", — сообщил он.

На видео девушка-полицейская утверждает, что поклейка фото является административным нарушением.

"Я объясню, мы не срывали. Их клеили — я забирала из рук и разорвался этот плакат", — сообщила сотрудница полиции.

При этом уточнить, на основании какого закона действовали полицейские, они не смогли.

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