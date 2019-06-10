Филарет в руках Москвы: религиовед рассказал, кто манипулирует патриархом

Религиовед Дмитрий Горевой обратил внимание на поддержку действий Филарета со стороны священнослужителей. По его словам, ее предоставляют исключительно те еписопы, которые поживают на территории Российской Федерации. Он отметил, что после 2014 года, а особенно после получения украинской православной церковью Томоса, ни приход ПЦУ без разрешения российских властей, без разрешения ФСБ функционировать в России не может.

Он отметил, что сейчас происходит определенная игра на амбициях и слабостях почетного патриарха; именно эти епископы из России советуют Филарету делать те или иные шаги, аргументируя тем, что его оскорбили, его обделили вниманием, что ему нужно получить то, что он по праву заслужил.

Все это, по словам религиоведа, очень похоже на очень грамотно спланированную спецоперацию российских спецслужб.

Напомним, почетный патриарх ПЦУ Филарет намерен собрать Поместный собор, чтобы утвердить законность существования Киевского патриархата без его выхода из Православной церкви Украины.

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