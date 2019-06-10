Музыкальный перфоhманс в эфире Бурчук Live

Поэт Павел Коробчук и группа The Velvet Sun презентует песни из новой программы "Ключевые клапаны" в эфире Бурчук Live. "Ключевые клапаны" - это современное музыкально-литературное действо, в котором прозвучат поэтические произведения, изысканная украинская лирика и мелодичная музыка.

Украинский писатель и музыкант Павел Коробчук участвовал в десятках фестивалей по всей Украине и за рубежом. Его поэзию изучают дети старшей школы и студенчества, а лирические стихи Павла переведены на 24 языка мира.

Столичный рок-группа The Velvet Sun отличается изысканными гитарными и клавишными соло, отсылают к эпохе светлых и солнечных шестидесятых. Музыканты, отстаивают творческие идеалы 1960-х, играют с необычной для современности душевностью и мелодичностью.

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