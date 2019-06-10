Выгнать лишних и поднять зарплату: нардеп предложил радикальную реформу Рады

В Украине зарплаты народных депутатов необходимо повысить до уровня судей – до 10 тыс. евро.

Об этом заявил в эфире ObozTV депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Андрей Помазанов. По его мнению, именно такие зарплаты позволят привлечь в парламент профессиональных законотворцев.

"Я напомню, что когда мы пошли в депутаты, у меня зарплата была 4 тысячи гривен "с копейками". На предыдущей работе, начальником главного управления юстиции в Киеве, у меня было около 10 тысяч. Пошел на выборную должность, и люди не хотели, чтобы мы получали большую зарплату. Мне повезло, что я имел сбережения, которые заработал еще адвокатской работой", – рассказал Помазанов.

Депутат выразил уверенность, что "не может быть зарплата человека, от которого зависит судьба государства, внутренний и внешний вектор, экономический и политический, на уровне 4 тыс. грн".

При этом народный избранник признался, что с 2014 года его зарплата ощутимо выросла, и сейчас составляет 34 тыс. грн со всеми надбавками и отчислениями.

"Мне хватает, но зарплата судьи, которую мы установили в позапрошлом году новым законодательством, составляет около 10 тыс. евро. Были бурные споры относительно того, назначать им такую зарплату или нет. Я лично был сторонником того, чтобы увеличить судьям зарплату. Я надеялся, что придут люди из адвокатуры, из научных учреждений и будут отправлять правосудие, а не кривосудие, как это часто происходит. Возвращаясь к депутатам, можно было бы приблизить эту зарплату к зарплате судей", – отметил он.

При этом Помазанов считает нужным убрать депутатскую неприкосновенность, чтобы в депутаты шли не олигархи, а "люди, которые являются профессионалами, которые будут писать законы, работать в комитетах, пытаться донести мысли до каждого гражданина и услышать, что именно не так в нашей работе".

По его мнению, сегодня "процентов 70 парламента занимаются совсем не тем, чем надо".

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