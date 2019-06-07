Саакашвили отказал Кличку в любезности: с мэром Киева ему не попути

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко стать председателем его партии УДАР.

Об этом заявила в своем Telegram-канале журналистка Соня Кошкина со ссылкой на слова грузинского политика. "...Уточнила у Саакашвили, пойдёт ли он на выборы с УДАРом. Ответ был предельно прост: "Я спросил об этом у своих сторонников, и они идею не поддержали", – рассказала она.

При этом издание УП также распространило аналогичную информацию. Отмечается, что в окружении Кличко лишь отшучиваются, мол, "а разве он был с нами?"

Кличко на своей странице в Facebook уже отреагировал на подобные заявления. "Читаю новости в ФБ по нашему союзу с Саакашвили. Без эмоций: я свой жест сделал. Искренне и в продолжение дружбы и истории отношений. Предложил в сложной ситуации подставить плечо, даже несмотря на то, что многие мои сторонники неоднозначно восприняли эту идею. Так, комментарии в ФБ - разные, но, извините, не они и раньше определяли мое отношение к людям и мои действия относительно них. Есть слова, а есть поступки. Я политически планов не меняю", – заявил он.

Напомним: лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его сила идет на внеочередные выборы в Верховную Раду в 2019 году и позвал Михеила Саакашвили стать председателем его партии.

При этом представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук рассказал, что Саакашвили может войти в команду президента Зеленского.

Однако глава государства сообщил, что Саакашвили в Украине на данный момент не предоставят никакой государственной должности.

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