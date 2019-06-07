7 июня Поребрик News: Путин поделился ''секретом'', почему лидеры ЕС не позвали его в Нормандию

Президент России Владимир Путин едко отшутился, отвечая на вопрос, почему его не пригласили на 75-летие высадки в Нормандии (Франция).

Об этом глава Кремля заявил на встрече с главами западных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума, передает "Интерфакс".

"По поводу приглашения... мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие. Почему меня должны обязательно везде куда-то приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? Мне своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема", – ответил Путин, отметив, что и Россия не всех приглашает на свои мероприятия.

Кроме этого президент РФ добавил, что если представителям СМИ хочет конспирологии, то можно предположить, что "западным лидерам захотелось пошушукаться".

"Если заняться какой-то конспирологией, можно себе представить, что западные лидеры хотели пошушукаться между собой перед тем, как начать какие-то контакты с нами", – отметил он.

Отметим, что во французском городе Вьервиле-сюр-Мер в Нормандии в четверг, 6 июня, прошли торжества по случаю 75-летней годовщины высадки союзников. В рамках церемонии на американском военном кладбище, где захоронены почти 9400 солдат, выступили президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп.

В мероприятии участвовали также супруги президентов Брижитт Макрон и Мелания Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и еще около 12 тысяч человек, в том числе примерно 160 ветеранов. Президент России Владимир Путин на мероприятие приглашен не был.

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